USA og Sør-Korea inngår handelsavtale, og Trump ser en mulig tilnærming til Kina

Donald Trumps Asiaturné, som finner sted samtidig med toppmøtet mellom lederne for landene i Asia og Stillehavsregionen, bærer sine første frukter. Etter anspente forhandlinger har den amerikanske presidenten klart å få på plass en fordelaktig handelsavtale med Sør-Korea, som han håper å få en kapitalinvestering på opptil 350 milliarder dollar fra Seoul med. Sør-Koreas president Lee Jae Myung har på sin side sikret en løsning på USAs kvelende import- og eksporttoll med landet sitt, som er en av verdens ledende teknologiprodusenter.

Handelsforhandlingene mellom de to landene har stått i stampe siden i sommer, da samtalene ble lagt på is, og det så ikke bra ut før dagens møte. Faktisk ser det ut til at de to landene overraskende nok har kommet til enighet. "Utsiktene var ikke oppmuntrende selv i går kveld, og i dag har det skjedd dramatiske fremskritt", sier Kim Yong-beom, Sør-Koreas politiske sjef, til Reuters, uten å gå nærmere inn på de endelige bestemmelsene i avtalen.

Avtalen kommer bare timer etter at Nord-Korea foretok en vellykket prøveskyting av et ballistisk missil med kjernefysisk kapasitet over Stillehavet, noe som øker spenningen i regionen. Trump la ikke så stor vekt på denne truende gesten fra Pyongyang, og nå forbereder han, forsterket av avtalen med Sør-Korea, sitt nært forestående møte med Kinas president Xi Jinping, et møte mellom de to viktigste økonomiske maktene i verden som kan påvirke alle verdens økonomier, enten de er på god fot eller ikke.