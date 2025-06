USA og Storbritannia undertegner tollavtale på G7-toppmøtet

HQ

Siste nytt om USA og Storbritannia . Under det pågående G7-toppmøtet inngikk USA og Storbritannia en handelsavtale som letter tollsatsene på viktige britiske eksportvarer som romfartsdeler og kjøretøy.



Det vil kanskje interessere deg: G7-toppmøtet overskygges av Israel-Iran-konflikten.



"Det kan ta flere måneder å få handelsavtaler til å tre i kraft, men vi har levert det første settet med avtaler i løpet av noen uker. Og vi kommer ikke til å stoppe der", sier Storbritannias handelsminister Jonathan Reynolds i en uttalelse.

Avtalen representerer et fremskritt i de transatlantiske handelsforbindelsene, selv om det fortsatt er uenighet om stål- og aluminiumstoll. Begge parter understreket at de er innstilt på å løse utestående spørsmål raskt. Følg som alltid med for ytterligere oppdateringer.