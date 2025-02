USA og Ukraina inngår avtale om sjeldne jordarter, ifølge kilder

HQ

USA og Ukraina har inngått en mineralavtale som er avgjørende for Kievs innsats for å opprettholde amerikansk støtte, ifølge to kilder med kjennskap til saken (via Reuters).

Avtalen, som ble inngått etter en periode med diplomatiske spenninger og forhandlinger bak kulissene, understreker Ukrainas strategiske behov for kritiske ressurser samtidig som landet må navigere i en skiftende politisk dynamikk i Washington.

Trump, som nylig beskrev Ukrainas president Volodymyr Zelenskij som en diktator og en upopulær leder med behov for en rask fredsløsning, har gjort det klart at hans administrasjon ønsker en rask løsning på krigen.

For Ukraina kan det å sikre tilgang til livsviktige mineraler fungere som et forhandlingskort i de videre forhandlingene, mens USAs økonomiske og geopolitiske interesser i ressurssikkerhet er i tråd med avtalen. Foreløpig gjenstår det å se når avtalen vil bli offisielt kunngjort.