USA opphever obligatorisk depositum for utenlandske besøkende fra fem afrikanske land i fotball-VM

USA har kunngjort unntak fra kravet om innbetaling av depositum for visum til fem afrikanske land som har kvalifisert seg til fotball-VM: Algerie, Kapp Verde, Elfenbenskysten, Senegal og Tunisia. Dette betyr at fans som har kjøpt billetter til kampene i disse landene, slipper å betale depositum på mellom 5 000 og 15 000 dollar for å komme inn i landet.

USA lanserte i slutten av 2025 et program der depositum var obligatorisk for visse B1/B2-visum (de som kreves for forretnings- eller turisme), slik at hvis den besøkende ikke reiser i tide eller bryter visumvilkårene, blir depositumet tapt. Dette gjelder for mange afrikanske land, samt Nicaragua, Papua Ny-Guinea, Mongolia og Georgia.

Fra listen over land som er underlagt visumobligasjoner, vil fem spille i verdensmesterskapet neste sommer som arrangeres i USA, Mexico og Canada. USA bestemte seg for å oppheve restriksjonene midlertidig for VM-fans, som hadde registrert seg gjennom FIFA Pass fra og med 15. april 2026.

Som DW påpeker, endrer imidlertid ikke denne endringen mye for fans fra Senegal og Elfenbenskysten, som har stått på en liste over land med delvis innreiserestriksjoner til USA siden desember 2025. Fans fra Haiti og Iran, som også er med i VM, vil ikke kunne reise inn, ettersom borgere fra disse landene fortsatt har innreiseforbud til USA, med unntak kun for spillere, trenere og enkelte ansatte.