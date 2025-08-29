USA opphever tollfritaket for pakker med lav verdi, noe som øker kostnadene for netthandlere
Endringer i tollreglene vil påvirke netthandelsselskaper og småbedrifter, og øker avgiftene på alle utenlandske pakker.
Siste nytt om USA. Landet har offisielt fjernet sitt mangeårige unntak for internasjonale pakker med lav verdi på fredag, noe som betyr at e-handelsforsendelser nå vil bli ilagt standard importtoll uavhengig av størrelse eller opprinnelse.
"Trumps opphevelse av det dødelige de minimis-smutthullet vil redde tusenvis av amerikanske liv ved å begrense strømmen av narkotika og andre farlige, forbudte varer, og tilføre statskassen opptil 10 milliarder dollar i året i tollinntekter", sa handelsrådgiveren i Det hvite hus til journalister.
Endringen forventes å forstyrre forsyningskjedene og tvinge nettbutikker og småbedrifter til å tilpasse seg høyere fraktkostnader og mer papirarbeid, noe som betyr at prisene på importerte varer kan stige, slik at nettbutikkene kommer nærmere de tradisjonelle forhandlernes kostnader.
Tollmyndighetene samarbeider med post- og budtjenestene for å implementere de nye reglene, med sikte på å begrense forstyrrelser og samtidig kreve inn avgifter på pakker som tidligere ikke ble beskattet. Dette er en permanent endring av retningslinjene, som tetter et smutthull som har vokst frem i løpet av det siste tiåret.