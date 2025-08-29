USA opphever tollfritaket for pakker med lav verdi, noe som øker kostnadene for netthandlere

HQ

Siste nytt om USA . Landet har offisielt fjernet sitt mangeårige unntak for internasjonale pakker med lav verdi på fredag, noe som betyr at e-handelsforsendelser nå vil bli ilagt standard importtoll uavhengig av størrelse eller opprinnelse.

"Trumps opphevelse av det dødelige de minimis-smutthullet vil redde tusenvis av amerikanske liv ved å begrense strømmen av narkotika og andre farlige, forbudte varer, og tilføre statskassen opptil 10 milliarder dollar i året i tollinntekter", sa handelsrådgiveren i Det hvite hus til journalister.

Endringen forventes å forstyrre forsyningskjedene og tvinge nettbutikker og småbedrifter til å tilpasse seg høyere fraktkostnader og mer papirarbeid, noe som betyr at prisene på importerte varer kan stige, slik at nettbutikkene kommer nærmere de tradisjonelle forhandlernes kostnader.

Tollmyndighetene samarbeider med post- og budtjenestene for å implementere de nye reglene, med sikte på å begrense forstyrrelser og samtidig kreve inn avgifter på pakker som tidligere ikke ble beskattet. Dette er en permanent endring av retningslinjene, som tetter et smutthull som har vokst frem i løpet av det siste tiåret.