USA planlegger å stenge det afghanske gjenbosettingskontoret, og etterlater tusenvis i uvisshet

USAs regjering forbereder seg på å legge ned kontoret for koordinatoren for afghanske gjenbosettingstiltak (CARE) innen april, noe som kan føre til at tusenvis av afghanere som har hjulpet USA under den 20 år lange krigen, ikke får komme inn i USA, ifølge en amerikansk tjenestemann, en ledende talsmann og to kilder som er kjent med direktivet (via Reuters).

Siden etableringen i 2021 har CARE lagt til rette for gjenbosetting av mer enn 118 000 afghanere, inkludert de som risikerer gjengjeldelse fra Taliban. Beslutningen, som angivelig er knyttet til budsjettkutt under Trump-administrasjonen, kan også føre til stenging av behandlingssentre i Qatar og Albania, der kontrollerte afghanske flyktninger og enslige mindreårige har ventet i månedsvis. Foreløpig gjenstår det å se hvordan administrasjonen vil gå frem.