USA planlegger en større troppereduksjon i Syria

Siste nytt om USA og Syria . I et kalkulert grep for å konsolidere ressursene forbereder det amerikanske militæret seg på å halvere antallet soldater i Syria til under 1 000.

Dette skjer i samarbeid med kurdiskledede styrker og med fokus på å forhindre at IS gjenoppstår, og innebærer at de amerikanske styrkene konsentreres på utvalgte steder, samtidig som de opprettholder evnen til målrettede angrep og antiterroroperasjoner.

Selv om det bredere regionale fotavtrykket forblir intakt, med luft- og marineforsterkninger som nylig ble utplassert, understreker dette skrittet en mer fokusert og kanskje behersket amerikansk rolle på bakken. Inntil videre gjenstår det å se hvordan situasjonen vil utvikle seg.