USA reduserer avstanden til Canada i historisk ishockeyrival på kvinnesiden og tar gull i Milano-Cortina

USA tok gullet i kvinnenes ishockeyfinale, 2-1, etter et sent comeback som endte i overtid. Den kanadiske keeperen Ann-Renee Desbiens stoppet alle USAs forsøk, og Kristin O'Neill scoret det første målet for Canada. Men med bare to minutter igjen av den ordinære spilletiden scoret USAs kaptein Hilary Knight og tok kampen til overtid.

Til slutt satte Megan Keller inn vinnermålet og overrumplet Canada igjen. Ikke like drastisk som 5-0-seieren fra USA over Canada i gruppespillet, men nok til å redusere det historiske gapet mellom de to nasjonene i ishockey for kvinner, en idrett som først ble olympisk i Nagano i 1998, med fem gullmedaljer til Canada og et tredje gull til USA, noe som kanskje var forventet med tanke på USAs dominans i verdensmesterskapet, der de har vunnet nesten hver eneste utgave siden 2005, inkludert fjorårets.

I herrenes ishockeyturnering spilles semifinalene i dag fredag, og Canada og USA er igjen favoritter til gullmedaljen. Vil Finland og Slovakia stoppe dem?