USA reduserer tollen på kinesiske småpakker til 30

Siste nytt om USA og Kina . USA har nylig kunngjort en betydelig reduksjon i sin "de minimis"-toll på kinesiske forsendelser av lav verdi, til 30 % for postpakker som sendes direkte til forbruker.

Selv om den nye tariffen innebærer en lettelse for kinesiske e-handelsgiganter, representerer reduksjonen fortsatt en bratt avgift sammenlignet med tidligere fritak. Til tross for endringene mener eksperter at disse tollsatsene kan fortsette å påvirke hastigheten og kostnadene ved forsendelser til USA.