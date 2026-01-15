USA registrerer den første befolkningsutstrømningen på 50 år

HQ

USA opplevde negativ nettomigrasjon i 2025 for første gang på minst 50 år, en slående reversering hovedsakelig drevet av en kollaps i nyankomne snarere enn en kraftig økning i deportasjoner, ifølge en ny rapport fra Brookings Institution (via ABC).

Forskerne anslår at nettomigrasjonen falt med mellom 10 000 og 295 000 personer i løpet av året, noe som markerer et historisk skifte knyttet til Trump-administrasjonens omfattende innvandringstiltak og den økende usikkerheten rundt USAs innreisepolitikk.

Internasjonale reisende går inn i fotgjengerkøen for å krysse inn i USA fra Tijuana ved San Ysidro Port of Entry // Shutterstock

Selv om antallet uttransporteringer økte, sier rapporten at den avgjørende faktoren var en kraftig nedgang i antall innreiser, som følge av at de fleste flyktningprogrammer ble suspendert, kutt i humanitære ordninger og færre midlertidige visum. Brookings anslår at mellom 310 000 og 315 000 personer vil bli sendt ut av landet i 2025, noe som bare er litt høyere enn året før og langt under de offisielle påstandene.

Studien advarer om at trenden sannsynligvis vil fortsette inn i 2026, ettersom bevilgningene til håndhevelse av loven øker, noe som vil få større økonomiske konsekvenser. Sektorer som er sterkt avhengige av innvandrermiljøer, kan oppleve svakere vekst, og det forventes at forbruksutgiftene vil falle med opptil 110 milliarder dollar i løpet av de neste to årene.