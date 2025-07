USA retter nye sanksjoner mot Iran og Hizbollah

HQ

Siste nytt om Israel og Iran . USAs finansdepartement har kunngjort nye sanksjoner mot et nettverk som anklages for å skjule iransk olje som irakisk for å omgå restriksjoner, i tillegg til tiltak mot en Hizbollah-kontrollert finansinstitusjon.

"Finansdepartementet vil fortsette å rette søkelyset mot Teherans inntektskilder og intensivere det økonomiske presset for å forstyrre regimets tilgang til de finansielle ressursene som gir drivstoff til dets destabiliserende aktiviteter", sa finansminister Scott Bessent torsdag.

Ifølge myndighetene er tiltaket rettet mot både inntektsstrømmer og logistiske operasjoner knyttet til Teheran og dets regionale stedfortredere. Flere enkeltpersoner, fartøyer og selskaper er nå under sanksjoner for å ha lagt til rette for transaksjoner som angivelig skjulte støtte til Hizbollah.