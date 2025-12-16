USA ruller ut nye kjøretøy som skal jakte på og ødelegge droner

HQ

Det amerikanske marinekorpset har begynt å ta i bruk et nytt mobilt våpensystem som er designet for å oppdage og ødelegge fiendtlige droner og andre lufttrusler, noe som markerer en betydelig oppgradering av kortdistanseluftforsvaret, ifølge en ny kunngjøring.

Plattformen er kjent som Marine Air Defense Integrated System, eller MADIS, og forvandler to Joint Light Tactical Vehicles til et koordinert jeger- og drapsteam. Det ene kjøretøyet er optimalisert for å bekjempe droner, mens det andre fokuserer på bemannede fly som helikoptre og fastvingede fly.

MADIS er nå i full produksjon og er bygget av det norskbaserte forsvarsfirmaet Kongsberg Defence & Aerospace. Systemet gjør det mulig for marinesoldater å angripe trusler fra luften mens de er i bevegelse eller fra faste posisjoner, uten behov for ekstra støtteenheter.

Hvert MADIS-kjøretøy er utstyrt med avanserte sensorer, programvare for målretting og en blanding av våpen, blant annet Stinger-missiler og en 30 mm kanon. Sammen gir de to kjøretøyene en rask og fleksibel respons på den økende trusselen som ubemannede luftsystemer utgjør på slagmarken.

Droner spiller en stadig mer sentral rolle i moderne krigføring

Systemet erstatter marineinfanteriets eldre bærbare luftvernsystemer, som krevde at troppene måtte stige ut av kjøretøyene sine for å angripe mål. MADIS holder mannskapene beskyttet inne i pansrede kjøretøy, samtidig som det gir raskere reaksjonstid og forbedret nøyaktighet.

Den nyeste versjonen av MADIS inkluderer oppgraderte målrettingsalgoritmer, forbedrede sensorkapasiteter og økt mobilitet. Den modulære designen gjør det mulig med fremtidige oppgraderinger etter hvert som nye lufttrusler dukker opp.

Marineenheter har allerede begynt å trene med systemet, blant annet gjennom øvelser med skarpskyting i California og på Hawaii. Den første operative skarpskytingstesten fant sted tidligere i år under øvelse Balikatan, en stor multinasjonal øvelse i Asia-Stillehavsregionen.

Droner spiller en stadig mer sentral rolle i moderne krigføring, særlig i konflikter som krigen i Ukraina, og amerikanske militærplanleggere ser på systemer som MADIS som avgjørende for å beskytte styrkene mot lavtflygende trusler fra luften som er vanskelige å oppdage.