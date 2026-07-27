USA setter angrepene mot Iran på pause i et nytt forsøk på å være vertskap for fredssamtaler

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Krigen i Midtøsten mellom USA og Iran fortsetter, etter at angrepene mellom de to landene igjen ble gjenopptatt da fredssamtalene gikk i stå og brøt sammen. Vi har sett at USA har angrepet viktig infrastruktur i Iran i et forsøk på å svekke det midtøstenlandet, mens iranerne delvis har svart med angrep mot amerikanske militærbaser og skip. Volden har imidlertid opphørt for en kort stund.

Ifølge The Guardian har USA stanset ytterligere angrep etter at høytstående militære tjenestemenn rådet president Donald Trump til å innstille bombingen for å innlede nye fredssamtaler med Iran. Det midtøstenlandet har siden svart på samme måte, mens de to partene arbeider for å finne en fredelig løsning på den pågående volden.

Dette tiltaket har ført til at oljeprisen har falt på markeder over hele verden, noe som gir en pusterom for forbrukere som er rammet av handelsembargoen og restriksjonene som er innført i Hormuzstredet og regionen som helhet.

Mens USA ser ut til å være interessert i å finne en løsning for å avslutte konflikten, er en avtale som ser ut til å være helt basert på at Iran skal gi fra seg sine atomkapasiteter, forventes Trump å få besøk av Israels statsminister Benjamin Netanyahu på tirsdag, en begivenhet som kan endre dynamikken, ettersom den israelske lederen har vært kritisk til en fredelig løsning og har oppfordret USA til å fortsette sine angrep mot det midtøstenlandet.