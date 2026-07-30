USA setter i gang en «massiv bølge» av angrep mot Iran som gjengjeldelse for forsøk på angrep med ballistiske missiler

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Tidligere denne uken hadde USA og Iran blitt enige om en våpenhvile i et forsøk på å oppnå en fredelig løsning på den pågående krigen i Midtøsten, som fortsatt påvirker handelen og de globale drivstofflagrene. Selv om det likevel kom rapporter om «uidentifiserte» angrep, ser det ut til at våpenhvilen allerede er over, ettersom USA har «massivt» angrepet Iran som gjengjeldelse for et forsøk på et ballistisk rakettangrep fra det midtøstenlandet 28. juli.

Det amerikanske militæret skal angivelig ha rammet dusinvis av mål tilhørende Det islamske revolusjonsgarden etter at amerikanske baser i Jordan og skip i Hormuzstredet nylig ble beskutt. Ifølge BBC News hevder iranske statsmedier at disse angrepene har drept tre personer, blant dem et to år gammelt barn.

I en kommentar til disse nylige angrepene uttalte president Donald Trump: «Vi kommer til å slå tilbake svært hardt mot dem, for nå er det vår tur til å slå tilbake. De vet at det kommer. De ba oss om å la være.»

Iran gjennomførte gjengjeldelsesangrep, men USA hevder at alle missilene ble avskåret.

Det sier seg selv at det ser ut til at Trumps krig i Iran, som i utgangspunktet bare skulle vare noen få uker, vil fortsette betydelig lenger, ettersom konflikten allerede har vart i over fem måneder.