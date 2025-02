USA sier det til Ukraina: Ikke noe NATO-medlemskap og ingen amerikanske tropper

HQ

USAs forsvarsminister Pete Hegseth har gjort det klart at Ukraina ikke kommer til å bli medlem av NATO med det første, og at det heller ikke vil bli utplassert amerikanske tropper i landet.

På det 26. møtet i kontaktgruppen for Ukrainas forsvar i Brussel understreket Hegseth at enhver fremtidig fredsavtale må anerkjenne at det ikke er et realistisk mål å vende tilbake til Ukrainas grenser fra 2014, inkludert Krim.

Han forsterket også Trump-administrasjonens holdning om at europeiske nasjoner må ta et større ansvar for sitt eget forsvar, og foreslo at eventuelle fremtidige sikkerhetsgarantier for Ukraina bør baseres på europeiske tropper snarere enn NATO-styrker.

Hegseth gjentok også president Donald Trumps oppfordring om en betydelig økning i NATO-landenes militærutgifter, og antydet et nytt mål som ligger langt over det tidligere toprosentsmålet.

Disse uttalelsene markerer et tydelig skifte i USAs utenrikspolitikk, som prioriterer grensesikkerhet på hjemmebane og strategisk avskrekking i Stillehavet fremfor europeiske forpliktelser. Foreløpig gjenstår det å se hvordan NATO-allierte vil reagere på denne nye tilnærmingen.