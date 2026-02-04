USA skyter ned iransk drone nær hangarskip

HQ

Det amerikanske militæret sa at de hadde skutt ned en iransk drone som hadde nærmet seg hangarskipet USS Abraham Lincoln i Det arabiske hav, og beskrev det som en selvforsvarshandling. Ifølge den amerikanske sentralkommandoen fløy Shahed-139-dronen mot hangarskipet på det tjenestemennene kalte en aggressiv måte da den ble avskjært av et F-35C jagerfly. Ingen amerikanske ansatte ble skadet, og intet utstyr ble ødelagt.

Hendelsen skjer på et ømtålig tidspunkt, mens det i kulissene jobbes med å gjenopplive atomsamtalene mellom Washington og Teheran. USAs president Donald Trump har advart om at "dårlige ting" kan skje hvis det ikke oppnås en avtale, mens Irans president, Masoud Pezeshkian, signaliserte et skifte ved å instruere sin utenriksminister om å fortsette forhandlingene med USA, angivelig med støtte fra øverste leder Ayatollah Ali Khamenei.

US Central Command rapporterte også om en separat konfrontasjon i Hormuzstredet, der Irans revolusjonsgarde skal ha trakassert et amerikanskflagget handelsfartøy. To båter fra revolusjonsgarden og en iransk drone skal ha nærmet seg tankskipet i høy fart og truet med å kapre det, noe som øker bekymringene for den maritime sikkerheten etter hvert som USA fortsetter å styrke sitt militære nærvær i regionen...