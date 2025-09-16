USA slår til mot nok et mistenkt venezuelansk narkotikafartøy Det andre angrepet på få uker øker spenningen med Maduro-regjeringen.

HQ For bare noen dager siden slo USA til mot et fartøy som de hevdet var knyttet til venezuelanske narkotikakarteller. Nå har USA gjennomført et nytt angrep. President Donald Trump sa at båten ble ødelagt i internasjonalt farvann da den forsøkte å nå USAs kyster, noe som markerer den andre slike hendelsen denne måneden. Washington hevder at operasjonen er en del av en bredere kampanje for å forstyrre narkotikanettverk i Karibia, mens Caracas fordømmer handlingene som aggresjon med mål om å undergrave president Nicolás Maduro. Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese mer om dette via følgende lenke. Go! Washington DC, USA, 11. august 2025: President Donald Trump holder et pressemøte med myndighetspersoner for å kunngjøre at han påberoper seg Home Act // Shutterstock