USA stanser innkrevingen av tollsatser som Høyesterett har avvist

Det amerikanske toll- og grensekontrollbyrået (CBP) vil slutte å innkreve tariffer som er innført i henhold til International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) kl. 00.01 EST på tirsdag, etter en høyesterettsavgjørelse som anså dem som ulovlige. Stansen kommer mer enn tre dager etter at høyesterett slo ned på avgiftene, som hadde generert over 500 millioner dollar daglig i inntekter.

I en melding til avsendere sier CBP at de har deaktivert alle tollkoder knyttet til President Donald Trumps IEEPA-ordrer, men tilbyr ingen detaljer om refusjoner for importører. Byrået presiserte at suspensjonen ikke påvirker andre tollsatser fra Trump-æraen i henhold til Section 232 (nasjonal sikkerhet) eller Section 301 (urettferdig handelspraksis).

I mellomtiden innførte Trump en ny global toll på 15 % under en annen lovhjemmel for å erstatte de IEEPA-tollene som ble fjernet av høyesterett. CBP sa at de vil gi ytterligere veiledning til avsendere gjennom sin Cargo Systems Messaging Service etter hvert som handelssamfunnet tilpasser seg endringene...