USA stanser kobberimporten fra et kinesisk gruveselskap i Serbia

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Konkurransen mellom stormaktene om naturressurser sprer seg til Balkan, ifølge opplysninger fra US Customs and Border Protection (CBP) og rapportert av YLE.

USA har stanset kobberimporten fra gruvene til det kinesisk-eide serbiske selskapet Zijin Copper. Amerikanerne mistenker at det benyttes tvangsarbeid i gruvene, slik det fremgår fra CBP Office of Trade Executive Assistant Commissioner Susan S. Thomas.

«Amerikanske produsenter utsettes for urettferdig konkurranse når utenlandske selskaper kutter kostnader ved å bruke tvangsarbeid. Ved å håndheve lovene våre mot tvangsarbeid ivaretar CBP både menneskerettighetene og vår nasjons økonomiske sikkerhet.»

Ifølge tollmyndighetene er arbeiderne hos Zijin Copper utsatt for «seks indikatorer på tvangsarbeid fra Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO): utnyttelse av sårbarhet, tilbakeholdelse av lønn, intimidering og trusler, bevegelsesbegrensninger, inndragning av identitetsdokumenter og overdreven overtid».

Zijin Copper sysselsetter 6 000 personer og produserer 296 000 tonn kobber i året.