USA står overfor et stort utbrudd av syklosporiasis i Michigan, som nå potensielt kan spre seg til California

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Et virus som forårsaker «eksplosiv diaré» rammer hardt i USA etter at det brøt ut i Michigan, men kan nå spre seg til California. Helsemyndighetene snakker om et stort utbrudd av syklosporiasis og peker på bladgrønnsaker som den mistenkte mulige kilden. Ifølge The Guardian er det allerede registrert mer enn 2 600 tilfeller i Michigan, mens CDC har bekreftet hundrevis flere i «dusinvis av delstater». Ingen spesifikk produsent eller leverandør av salat og salatgrønnsaker er så langt identifisert som den faktiske kilden til sykdommen.

Parasitten er vanskelig å spore, da symptomene kan oppstå selv flere uker etter den opprinnelige smitten. Cyclospora kan forårsake langvarig vannaktig diaré, tap av matlyst og vekttap, mens den lange inkubasjonstiden og forsinkelser i rapporteringen gjør det vanskelig for pasientene å huske hva de spiste eller hvor de kjøpte maten.

Eksperter på folkehelse advarer om at kutt i bevilgningene kan gjøre sporing av utbruddet enda mer komplisert. Dette utbruddet kommer faktisk etter kutt i budsjettene til delstats- og lokale helsemyndigheter. FoodNets overvåkingsprogram er også blitt innskrenket, mens overvåkningen fortsetter med FDA, CDC og lokale partnere som fortsatt etterforsker saken.

NBC rapporterer derimot at noen leger allerede oppfordrer til ekstra forsiktighet med ferske grønnsaker mens etterforskningen pågår. En spesialist i smittsomme sykdommer i San Diego rådet til å unngå ferske grønnsaker midlertidig, selv om de er vasket, ettersom tilfeller nå har nådd California. Retningslinjene i Michigan fokuserer imidlertid på å vaske eller koke grønnsaker med høyere risiko grundig, og å velge hele salathoder fremfor de som selges i poser