USA Stars slår USA Stripes i det nye og forbedrede formatet av NBA All-Star

Søndag 15. februar debuterte et nytt NBA All-Star-format, for å feire den 75. utgaven av vennskapskampen midt i den ordinære sesongen, og for å forbedre mottakelsen etter de kritiserte utgavene de siste årene. Formatet besto av en round robin-turnering mellom tre lag: USA Stars, USA Stripes og World, totalt fire kamper på 12 minutter.

Team World ble slått ut etter å ha tapt 37-35 mot Stars og 48-45 mot Stripes. Team World hadde noen av ligaens beste spillere fra utlandet, men fraværet av Giannis Antetokounmpo og Shai Gilgeous-Alexander på grunn av skader, og svake prestasjoner av Luka Doncic og Nikola Jokic (bare to poeng, to returer og to assists til sammen) førte til at de ble eliminert.

Kampene var imidlertid mer jevnbyrdige, med svært tette resultater (USA Stripes slo USA Stars 40 i round robin-kampen), bortsett fra finalen, der Stars slo Stripes 47-21, og Anthont Edwards, shooting guard for Minnesota Timberwolves, ble kåret til MVP.

Mottakelsen blant fansen, både på stadion og hjemme på NBC, var mye bedre enn i de tidligere All-Star-utgavene.