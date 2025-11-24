USA stempler Maduro som terrorist og åpner for militæraksjon

HQ

USAs utenriksdepartement har offisielt utpekt Maduros kartell, en organisasjon som Washington knytter til Venezuelas militære og regjering, som en utenlandsk terroristorganisasjon (FTO).

Ifølge USA ledes kartellet av Maduro og driver med aktiviteter som truer amerikanske borgere og nasjonal sikkerhet, blant annet narkotikahandel til USA og Europa.

Fra SDGT til FTO

Utpekingen følger et tidligere trekk fra USAs finansdepartement i juli 2025, som klassifiserte kartellet som en spesielt utpekt global terroristorganisasjon (SDGT).

Eksperter sier at FTO-betegnelsen utvider Trump-administrasjonens valgmuligheter, fra sanksjoner til potensielle militære tiltak, og selv om betegnelsen i seg selv ikke autoriserer militære aksjoner, gir den et juridisk grunnlag for å gripe inn på venezuelansk territorium.

Kunngjøringen sammenfaller med en økt amerikansk militær tilstedeværelse i det sørlige Karibia, med sikte på å stanse narkotikasmugling. Washington sier at de siste operasjonene har ødelagt et tjuetalls narkotikafartøyer og resultert i at 83 mistenkte narkotikasmuglere er døde.