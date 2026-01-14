USA styrker forsvaret mot droner i forkant av FIFA World Cup: "En ny æra for å forsvare vår luftoverlegenhet"

HQ

USAs regjering investerer 115 millioner dollar i droneteknologi for å styrke sikkerheten rundt fotball-VM i 2026 og kommende arrangementer som markerer USAs 250-årsjubileum, opplyste Department of Homeland Security mandag.

Fotball-VM blir en av de største sikkerhetstestene for president Donald Trumps administrasjon, med mer enn en million besøkende som forventes å reise til USA og milliarder flere som ser på over hele verden. Tjenestemenn sier at store folkemengder og global oppmerksomhet gjør dronetrusler til en økende bekymring.

Frykten har økt etter at krigen i Ukraina har vist hvordan billige, små droner kan brukes til å utføre dødelige angrep. Nylige dronehendelser i nærheten av flyplasser i både Europa og USA har også fått sikkerhetsmyndighetene til å slå alarm.

"Vi går inn i en ny æra når det gjelder å forsvare vår luftoverlegenhet", sa Kristi Noem, minister for innenlands sikkerhet, og understreket behovet for å beskytte både USAs grenser og landets indre. Departementet sa ikke hvilke systemer som vil bli brukt, men alternativene inkluderer sporingsprogramvare, lasere, mikrobølger og automatiserte våpen.

Avgjørelsen bygger på tidligere kunngjøringer fra FEMA, som har tildelt 250 millioner dollar til 11 delstater som er vertskap for fotball-VM, til innkjøp av lignende teknologi. Delstatsledere, deriblant New Yorks guvernør Kathy Hochul, har etterlyst sterkere føderale tiltak ettersom dronetruslene fortsetter å utvikle seg.

