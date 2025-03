USA suspenderer etterretningsdeling med Ukraina

HQ

I et betydelig skifte av politikk har USA avsluttet sin avtale om etterretningsdeling med Ukraina, et trekk som sannsynligvis vil komplisere Ukrainas innsats for å angripe russiske militære posisjoner, ifølge tjenestemenn som er kjent med saken (via Financial Times).

Beslutningen kommer etter at Trump-administrasjonen tidligere denne uken innstilte den militære bistanden til Ukraina, noe som markerer en kraftig forverring av forholdet mellom Washington og Kiev. Ukrainske tjenestemenn har vært svært avhengige av amerikansk etterretning for å lokalisere russiske styrker, så denne suspenderingen forventes å være et hardt slag mot deres strategiske evner.

Dette gjør den pågående konflikten enda mer usikker, og gjør Ukraina mer sårbart i en situasjon der landet står overfor stadig større militære, politiske og strategiske utfordringer. Når den avgjørende etterretningsstøtten nå er kuttet, er innsatsen høyere enn noensinne for Kiev. Foreløpig gjenstår det å se hvordan situasjonen vil utvikle seg.