USA tar sikte på å ta i bruk 1 million droner i løpet av de neste 2-3 årene

Den amerikanske hæren planlegger å produsere minst én million droner i løpet av de neste to til tre årene, ved å kombinere partnerskap i privat sektor og egenproduksjon, opplyser en talsperson for hæren til Military Times.

Hærens forsvarsminister Dan Driscoll skisserer pilotprogrammet SkyFoundry, som har som mål å stimulere USAs droneindustri, øke tilgangen til sjeldne jordartsmetaller og levere droner til umiddelbare operative behov.

Forbereder seg på en slagmark med droner

Ifølge denne informasjonen vil noen droner være evigvarende, mens andre vil være holdbare, men ikke permanente. Hæren planlegger også å utdanne personell i både dronedrift og motdronetaktikk.

Representanten Pat Harrigan (R-NC) sier at SkyFoundry Act sikrer at USA kan produsere droner i stor skala, redusere avhengigheten av utenlandske leverandørkjeder og hindre fiender i å utkonkurrere amerikanske styrker.