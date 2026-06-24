USA tillater Iran å ankomme to dager før sin neste VM-kamp

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USA (nærmere bestemt Department of Homeland Security (DHS)) kunngjorde tirsdag at det iranske landslaget vil få lov til å reise inn i landet to dager før sin siste kamp i gruppespillet, som svar på den vedvarende kritikken og klagene fra det iranske fotballforbundet, spillerne og treneren, som hevdet at de var den mest undertrykte nasjonen i VM-historien.

«For det iranske lagets tredje kamp i Seattle 26. juni har laget fått tillatelse til å reise inn i USA to dager før kampen», opplyste DHS i en uttalelse. «Det iranske laget vil fortsatt være pålagt å reise ut samme dag som kampen er over. De generelle sikkerhetstiltakene og protokollen er de samme».

Til tross for at det ved en tilfeldighet ble slik at de skulle spille sine tre gruppespillkamper i USA, tillot ikke Donald Trumps land dem å oppholde seg på amerikansk jord, noe som tvang dem til å ha treningsleiren sin i Mexico og reise inn i og ut av USA innen 24 timer før og etter kampen. Disse reisebegrensningene er nå blitt noe lempet.

Iran kan fortsatt kvalifisere seg til 32-delsfinalen

Iran spilte sine to første kamper i Los Angeles og etterlot en håndskrevet lapp der de takket byen (som har et stort iransk samfunn) for gjestfriheten.

Iran spilte uavgjort i sine to første kamper mot New Zealand og Belgia, og spiller mot Egypt lørdag 27. juni kl. 05.00 CEST, 04.00 BST. Nå som de ligger på andreplass i gruppe G, vil en seier kvalifisere dem til 32-delsfinalen som gruppevinner, og uavgjort kan være nok til å kvalifisere seg som nummer to eller til og med nummer tre i gruppen, avhengig av resultatene fra denne og andre grupper.