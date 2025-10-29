USA trekker tilbake noen av sine tropper fra NATOs østflanke

HQ

Det rumenske forsvarsdepartementet har rapportert at USA planlegger å redusere antallet tropper stasjonert på NATOs østlige flanke. Ifølge Reuters var denne beslutningen forventet, siden USAs prioriteringer har endret seg under den nåværende administrasjonen.

Ifølge USA vil Europa måtte ta mer ansvar for sin egen sikkerhet, ettersom USA fokuserer mer på sine egne grenser og regionen rundt Stillehavet. Omtrent 1 000 amerikanske soldater vil likevel bli værende i Romania. Men det ble ikke spesifisert hvor mange som vil bli trukket ut.

En NATO-tjenestemann uttalte imidlertid at det ikke var uvanlig med justeringer i USAs utplasseringer. Samtidig sa USAs president Donald Trump allerede i september at Washington kan komme til å øke sitt troppenærvær i Polen. Og den polske forsvarsministeren Wladyslaw Kosiniak-Kamysz sa for øvrig at Warszawa ikke hadde mottatt noen informasjon om en mulig reduksjon av amerikanske tropper på sitt territorium.

Arbeidet med å styrke NATOs østlige flanke fortsetter, og Romania har mottatt et "avansert luftvernsystem" fra USA, noe som betyr bedre beskyttelse mot droner som trenger inn i rumensk luftrom.