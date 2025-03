USA undersøker militære alternativer for å sikre tilgangen til Panamakanalen i en tid med økende spenninger

HQ

I takt med at bekymringene over globale handelsruter øker, har USAs forsvarstjenestemenn angivelig oppfordret militæret til å utarbeide beredskapsplaner som garanterer ubegrenset tilgang til Panamakanalen, ifølge kilder (via Reuters).

Ifølge disse anonyme kildene vurderer Pentagon tiltak, inkludert potensielle partnerskap med Panamas væpnede styrker, for å motvirke opplevde trusler mot den strategiske passasjen.

Tiltaket kommer etter gjentatte påstander fra president Donald Trump om at Kina utøver utilbørlig innflytelse over kanalen, til tross for at Panama har hatt full suverenitet over den siden 1999, da den ble overlevert i henhold til en traktat ratifisert av USA.

Selv om folkeretten forbyr tvangsinngrep, hevder administrasjonen at forebyggende sikkerhetstiltak er avgjørende for å beskytte regionale interesser. Inntil videre gjenstår det å se om diplomatiske kanaler eller økt militarisering vil definere veien videre.