USA utsetter den planlagte tollen på kinesiske brikker til 2027

Trump-administrasjonen sa tirsdag at de planlegger å innføre toll på kinesisk import av halvledere på grunn av Beijings press for å dominere chipindustrien, men vil utsette tollen til juni 2027.

Tollsatsen vil bli kunngjort minst 30 dager i forveien, etter en årelang etterforskning av kinesisk chip-import som ble satt i gang under den forrige Biden-administrasjonen. USAs handelsrepresentant sa at Kinas handlinger var "urimelige".

En mykere tilnærming fra USAs president Donald Trump

Mer spesifikt, her er hva USAs handelsrepresentant sa: "Kinas målretting mot halvlederindustrien for å oppnå dominans er urimelig og tynger eller begrenser USAs handel, og er dermed gjenstand for handling."

Forsinkelsen signaliserer en mykere tilnærming fra USAs president Donald Trump, ettersom Washington søker å lette spenningene med Beijing, særlig etter at Kina innførte eksportrestriksjoner på sjeldne jordartsmetaller som er avgjørende for globale forsyningskjeder for teknologi.

Som en del av de bredere forhandlingene har administrasjonen også utsatt restriksjoner på amerikansk teknologieksport til noen svartelistede kinesiske selskaper, og vurderer om de skal tillate forsendelser av Nvidias nest kraftigste AI-brikker til Kina, til tross for bekymringer fra amerikanske lovgivere.