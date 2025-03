USA utviser sørafrikansk ambassadør på grunn av anstrengte bånd

HQ

Spenningen mellom USA og Sør-Afrika er stor, og utvisningen av den sørafrikanske ambassadøren har kastet bensin på et allerede ustabilt diplomatisk bål og ytterligere forsterket splittelsen mellom de to landene.

Fredag kunngjorde USAs utenriksminister Marco Rubio at Ebrahim Rasool, Sør-Afrikas ambassadør til USA, var erklært persona non grata, og beskyldte ham for å være en rasehetsende politiker med forakt for USA og landets lederskap.

Utvisningen kommer etter flere år med forverrede relasjoner, som har blitt forverret av president Donald Trumps harde kritikk av Sør-Afrikas jordreformpolitikk, landets rettslige handlinger mot Israel og den bredere ideologiske kløften mellom de to landene i viktige internasjonale spørsmål.

Sør-Afrika på sin side beklaget avgjørelsen, og understreket at landet er innstilt på å fortsette det diplomatiske samarbeidet, til tross for den økende kløften. Foreløpig gjenstår det å se hvordan dette vil påvirke det bredere forholdet mellom de to landene.