USA vil blokkere ethvert forsøk på å utestenge Israel fra fotball-VM 2026

Debatten om Israels deltakelse i internasjonale konkurranser nådde FN denne uken, da en gruppe eksperter ba FIFA og UEFA om å utestenge landet etter at FN denne måneden anerkjente at Benjamin Netanyahus regjering begår et folkemord på Palestina.

Israel har nylig deltatt i konkurranser som EuroBasket og Davis Cup i tennis, i tillegg til det berømte tilfellet med Israel-Premier Tech, et privat lag som bærer landets navn, og som forårsaket opprør under La Vuelta a España.

Neste sommer arrangerer USA FIFA World Cup sammen med Mexico og Canada. Og den amerikanske regjeringen, Israels allierte, vil ikke tillate utestengelse av landet. "Vi vil absolutt jobbe for å stoppe ethvert forsøk på å utestenge Israels fotballandslag fra verdensmesterskapet", sier en talsperson for det amerikanske utenriksdepartementet til BBC Sport.

Israel har ennå ikke kvalifisert seg til VM (ingen av de europeiske landene har gjort det), men er en del av VM-kvalifiseringen, og møter Norge 11. oktober og Italia 14. oktober.

Samtidig vil UEFA diskutere om de skal utestenge Israels landslag og klubber (som Maccabi Tel Aviv, som for tiden spiller i Europa League) allerede i neste uke. Ifølge Associated Press forventes det at et flertall av UEFAs 20 medlemmer store eksekutivkomité vil støtte en eventuell avstemning til fordel for å suspendere israelske lag fra internasjonalt spill, sier to kilder.