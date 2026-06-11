USA vil slå til mot Iran «veldig hardt i kveld», og Trump truer med å invadere øya Kharg, Irans viktigste oljeknutepunkt

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Donald Trump har i et nytt innlegg på Truth Social uttalt at USA vil slå til mot Iran «VELDIG HARDT I KVELD» og at «på et tidspunkt i en ikke altfor fjern fremtid vil vi ta Kharg-øya og andre oljeinfrastrukturpunkter, og overta total kontroll over deres olje- og gassmarkeder». Trump sammenlignet dette med det de gjorde med Venezuela, «noe som fungerer strålende både for Venezuela og USA.»

Kharg-øya er en liten øy utenfor Irans kyst som har en stor oljeterminal, og 90 % av eksporten av råolje går gjennom øya, hovedsakelig på vei til Kina. Den regnes også som den økonomiske livsnerven til Det islamske revolusjonsgarden (IRGC), som rapportert av BBC.

USA har allerede angrepet Kharg-øya før: 13. mars sa Trump at luftangrep «fullstendig utslettet» alle militære mål på øya, og har brukt et mulig angrep på øya som en trussel mot Iran. I et intervju med Fox News torsdag sa Trump at USA «slapp bomber for 250 millioner dollar» i går kveld, og sa at USA kanskje ikke har «mage» til en militæroperasjon som kan sette amerikanske liv i fare. «Jeg ønsker ikke å ha tropper på bakken, men hvis jeg ønsket det, kunne vi sette inn en liten gruppe soldater og ta over hele stedet».

Til tross for snakk om våpenhvile, fortsatte angrepene mellom Iran og USA, og USAs gjengjeldelse etter at et helikopter ble skutt ned gjorde våpenhvilen «meningsløs», ifølge kilder i Teheran til Reuters. Amerikanske angrep traff et indisk tankskip utenfor Oman og drepte tre indiske sjømenn.