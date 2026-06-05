USA vil trolig kansellere Tomahawk-missilavtaler med Tyskland

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Politicos kilder sier at USA sannsynligvis vil kansellere Tomahawk-avtalene med Tyskland, fordi det kan gjøre Russland sinte, som rapportert av YLE.

Det amerikanske forsvarsdepartementet forventes å kansellere en avtale med Tyskland om Tomahawk-missiler, fordi man frykter at missilleveransen vil bli sett på som en opptrapping av spenningen i Russlands øyne. Ifølge Politico vil kanselleringen av missilsalget være en oppsiktsvekkende reversering av en lenge planlagt avtale med en av USAs største allierte.

Amerikanske tjenestemenn frykter at den russiske regjeringen vil gjengjelde dersom president Donald Trumps administrasjon gjennomfører sine planer om å plassere presisjonsmissiler midt i Europa. En eventuell beslutning om ikke å levere missilene vil annullere avtalen som ble inngått under president Joe Biden, og etterlate Tyskland uten det forsvaret som tyske ledere sier de desperat trenger.

Denne beslutningen vil være en del av en bredere amerikansk tilbaketrekning fra NATO. De amerikanske tjenestemennene er sannsynligvis også bekymret for landets svinnende lagre. USA utplasserte tusenvis av Tomahawk- og Patriot-missiler i de første ukene av Iran-krigen. Krigsminister Pete Hegseth sa til Kongressen i forrige måned at det vil ta "måneder og år" å erstatte ammunisjon som brukes i en militær konflikt.

Tysklands forbundskansler Friedrich Merz sa i forrige måned at han ikke forventet at USA ville utplassere Tomahawk-missiler i Tyskland på grunn av den begrensede tilgangen på kryssermissiler. Tomahawk-missiler kan ha en rekkevidde på mer enn 1500 kilometer.