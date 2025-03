USA vurderer å avskjære iranske oljetankere til havs

HQ

USA utforsker en ny strategi for å ramme Irans oljeeksport ved å inspisere iranske tankskip til sjøs. Denne strategien, som er i tråd med Washingtons innsats for å bremse Irans kjernefysiske ambisjoner, kan innebære at allierte nasjoner stanser og inspiserer fartøyer ved kritiske maritime strupepunkter som Malaccastredet, ifølge kilder (via Reuters).

Målet er å forstyrre oljehandelen ved å forsinke leveransene, undergrave Irans livsviktige inntekter og potensielt utsette de som er involvert i ulovlig handel for sanksjoner. Tanken er å slå til uten direkte konfrontasjon, ved å utnytte Proliferation Security Initiative, et internasjonalt rammeverk som tar sikte på å stanse spredningen av masseødeleggelsesvåpen.

Tiltaket har skapt bekymring for represalier fra Iran, inkludert mulige beslagleggelser av utenlandske skip, men de lave oljeprisene kan gi USA større innflytelse når det gjelder å håndheve sanksjonene. Foreløpig gjenstår det å se hvor villige andre nasjoner vil være til å delta i en slik innsats.