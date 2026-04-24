USA vurderer å suspendere Spania fra NATO, ifølge et Pentagon-dokument

USA vurderer å straffe noen NATO-allierte, hovedsakelig Spania og Storbritannia, for ikke å ha støttet USA i krigen mot Iran, ifølge en intern e-post fra Pentagon, gjengitt av Reuters. Dette vil blant annet innebære at Spania suspenderes fra NATO og at USAs diplomatiske støtte til Falklandsøyene (Malvinas), et britisk oversjøisk territorium i nærheten av Argentina, revurderes.

Spania har vært tydelige i sin avvisning av krigen i Iran og nektet bruk av de amerikanske flybasene på spansk jord, Rota og Morón, for å angripe Iran. Storbritannia nektet også først USA å bruke sine flybaser til å angripe Iran, men tillot dem senere å bruke dem kun til defensive oppdrag mot potensielle gjengjeldelsesangrep fra Iran.

USA er frustrert over land som har nektet å hjelpe dem i krigen mot Iran, og sier at det å gi dem tilgang, basering og overflygingsrettigheter ("ABO") er "den absolutte grunnlinjen for NATO". Å suspendere Spania fra alliansen ville ha begrensede militære effekter, men en symbolsk effekt, heter det i dokumentet, men det ble ikke fastslått hvordan de ville gjøre det, ettersom det kanskje ikke finnes en eksisterende mekanisme i NATO for å gjøre noe slikt som å "suspendere" et land.

Pentagons pressesekretær Kingsley Wilson, som ble spurt om e-posten av Reuters, sa at de ikke vil kommentere noen interne overveielser, men at de vurderer "troverdige" alternativer for å sikre at deres allierte "ikke lenger er en papirtiger og gjør sin del", og at "til tross for alt USA har gjort for våre NATO-allierte, så var de ikke der for oss".