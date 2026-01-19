USA vurderer å tilby asyl til britiske jøder

HQ

Rapporter tyder på at den amerikanske regjeringen undersøker muligheten for å gi asyl til jøder som forlater Storbritannia, med henvisning til økende antisemittisme. Robert Garson, en av president Donald Trumps personlige advokater, sier til The Telegraph at han har diskutert ideen med utenriksdepartementet.

Garson, en tidligere britisk advokat, sa at den siste tidens hendelser (inkludert et islamistisk angrep på en synagoge i Manchester og protester etter Hamas-Israel-konflikten i 2023) viser at Storbritannia ikke lenger er et trygt sted for det jødiske samfunnet. Han la en del av skylden på statsminister Keir Starmer, og hevdet at regjeringen har tillatt antisemittismen å vokse.

London. STORBRITANNIA. 11. juli 2024. Enorm økning i antisemittisme rapportert på grunn av Gaza-krigen // Shutterstock

Garson beskrev britiske jøder som "høyt utdannede" og "engelsktalende", og fremstilte dem som en attraktiv gruppe for en potensiell flytting. Han sa at han også hadde tatt opp ideen med Trumps spesialutsending for bekjempelse av antisemittisme, Yehuda Kaploun, i sin egenskap av medlem av US Holocaust Memorial Council.

En undersøkelse fra Institute for Jewish Policy Research i 2025 viste at 35 % av de britiske jødene følte seg utrygge, en kraftig økning fra 9 % i 2023, og nesten halvparten så på antisemittisme som et "veldig stort" problem. Undersøkelsen gjenspeiler en økende bekymring for fiendtlighet i Storbritannia.

Det er uklart hvordan britiske jøder vil passe inn i USAs flyktningkvoter. I oktober kunngjorde Trump-administrasjonen at den ville begrense antallet flyktninger til 7500 i 2026, hovedsakelig hvite sørafrikanere, noe som etterlater spørsmål om logistikken rundt et eventuelt asylprogram...