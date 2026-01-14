USA ydmyket Finland i juniorlandslaget i ishockey for kvinner

HQ

Finlands landslag i ishockey for jenter under 18 år tapte alle sine tre kamper i Membertou i Canada, der laget deltok i B-gruppen. Rapporteringen ble gjort av finske YLE.

For å legge salt i såret tapte Finland 0-14 for USA på tirsdag. Jane Daley fra USA scoret tre mål totalt. Det amerikanske laget scoret fire ganger i power play.

Etter første omgang sto det 0-6, og da var det på tide å bytte keeper: Pihla Ikonen måtte gå, og Saimi Pesola erstattet henne. Til tross for sluttresultatet var Pesola den beste spilleren på Finlands lag.

Som nevnt hadde Finland tapt to ganger tidligere, mot Tsjekkia og Slovakia.

Det ser ut til at neste motstander for de finske damene blir Canada, verdensmesterne fra i fjor.