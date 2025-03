USAID-tjenestemann advarer mot dødsfall som kunne vært forhindret av Trumps bistandsstopp, og blir deretter permittert

HQ

Nicholas Enrich, fungerende assisterende administrator for global helse i USAID (United States Agency for International Development), slo alarm i et notat til de ansatte om de ødeleggende effektene av president Donald Trumps frysing av bistand, og spådde at det ville føre til unødvendige dødsfall verden over (via Reuters).

Han fremhevet hvordan nedbyggingen av USAID hadde forstyrret viktige programmer for å bekjempe sykdommer som ebola, malaria og tuberkulose, noe som hadde ført til omfattende destabilisering. Til tross for den klare trusselen mot den globale helsen, fikk Enrich beskjed om at han var satt i administrativ permisjon med umiddelbar virkning, mindre enn en halv time etter at han hadde sendt ut advarselen.

Avskjedigelsen er et resultat av en større innsats for å redusere byråets virksomhet, ledet av Department of Government Efficiency, med milliardæren Elon Musk i spissen. Konsekvensene av disse kuttene kan bli katastrofale, og Enrich anslår at en stans i USAID-programmene kan føre til titusenvis av dødsfall som kunne vært forhindret. Foreløpig gjenstår det å se hvordan disse tiltakene vil påvirke fremtiden for global helsebistand.