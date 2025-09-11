Usain Bolt mener han kunne ha forbedret sin egen verdensrekord på 100 meter med de nye piggene

HQ

Friidretts-VM 2025 begynner denne helgen. Vil noen klare å sette ny verdensrekord på 100 meter? Det er lite sannsynlig, ettersom rekorden har vært ubeseiret siden 2009, da Usain Bolt, historiens raskeste mann, løp 100 meter på 9,69 sekunder og slo sin egen verdensrekord fra OL i Beijing i 2008.

Bolt, 39 år gammel, la opp i 2017, og vil delta i friidretts-VM i 2025, kanskje for å overrekke medaljer. I et arrangement i Tokyo før mesterskapet avslørte han at han tror han ville ha løpt raskere hvis han hadde hatt bedre pigger.

Det kommer etter en undersøkelse fra Puma, sponsoren hans, som spådde at Bolt ville ha klart det på 9,42 sekunder med de nyere skoene. Det er kanskje et kommersielt stunt, men Bolt hadde allerede tenkt på det.

"En som fortsatte etter at jeg la opp, var Shelly-Anne Fraser-Pryce, og jeg så hva hun gjorde - hun ble raskere med piggene", forklarte Bolt (via Reuters). "Jeg ville sannsynligvis ha løpt mye raskere hvis jeg hadde fortsatt, og hvis jeg hadde visst at pigger ville ha nådd det nivået, ville jeg kanskje ha gjort det, for det ville ha vært fantastisk å konkurrere på det nivået og løpe så fort."

Tokyo blir det første senior-VM for "den nye Usain Bolt"

Usain Bolts rekord har stått lenger enn Jim Hines 9,95 i 1968 (ubrutt i 14 år). Det er ung konkurranse, med en australsk tenåring som Bolt selv beskrev som "en yngre meg".

