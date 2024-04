Usannsynlige indie-suksesser innen film

HQ

Vi har alle våre indiefilmfavoritter. Filmer som er laget for ekstremt lite penger og basert på 100 % entusiasme og kjærlighet til selve filmmediet. Mine er Bone Tomahawk og Upgrade. To filmer som er gjennomsyret av originalitet og karakter, som kostet vanvittig lite å lage og som på hver sin måte klarte å blåse liv i sine respektive sjangre. Ingen av dem klarte imidlertid å tjene inn 100 ganger sitt eget totalbudsjett (eller mer), noe de fleste av de store indiesuksessene har gjort opp gjennom årene. Nedenfor har vi samlet et knippe av dem og kommentert deres enorme suksess.

The Blair Witch Project.

Vi har alle sett det, noen av oss på kinopremieren, da hypen rundt denne bemerkelsesverdige indieklassikeren fikk mang en nysgjerrig filmfan til å tro at det som ble vist var ekte, at "found footage"-greia var ekte, takket være en smart og godt planlagt reklamekampanje i dagene før premieren. Avhengig av hvordan man ser på det (om man inkluderer markedsføringen eller ikke), kostet denne filmen enten 35 000 eller 60 000 dollar. Uansett hvordan man ser på det, spilte denne indieklassikeren inn nesten 250 millioner dollar på kino.

Dette er en annonse:

Paranormal Activity.

Tidenes største indie-suksess, thrilleren om det sovende soveromsparet og deres vedvarende husspøkelse, laget av filmelskeren Oren Peri med konas hjemmevideokamera, vekket selveste Steven Spielberg, og resten er som sagt historie. Paranormal Activity kostet litt over 15 000 dollar å lage, spilte inn nesten 200 millioner dollar på kino og enda mer gjennom DVD- og Blu-ray-salg.

Dette er en annonse:

Napoleon Dynamite.

Etter min mening er det svært få komedier gjennom tidene som er mer originale og originalt morsomme enn Jared Hess' briljante, MTV-finansierte debutperle av en latterfest. Filmen var basert på Hess' skoleprosjekt (kortfilm) Peluca, som ble kjøpt av Searchlight, som finansierte spillefilmen sammen med MTV Films, som tjente milliarder på Beavis & Butthead-filmene. Napoleon kostet mindre enn 400 000 dollar å produsere og ble redigert hjemme på soverommet ved hjelp av en Mac Book pro og Final Cut Pro. Inntjente over 46,1 millioner dollar på kino og like mye på DVD.

Halloween.

John Carpenters ikoniske, udødelige skrekkfilm fra 70-tallet var basert på et manus som ble skrevet på ti dager, mens filmen ble spilt inn på 20 dager. Det var ikke penger til dyre effekter eller kostymer, og Myers ble derfor en blåstrømpe-kledd stum med en hvitlakkert maskerademaske kjøpt på en bensinstasjon i nærheten (Kirk fra Star Trek). Carpenter skrev også filmens soundtrack selv på konas piano. Halloween kostet 325 000 dollar å produsere. Den spilte inn over 70 millioner dollar på kino og tonnevis mer på VHS, DVD og Blu-ray, noe som gjør den til en av de største indiesuksessene i filmverdenen gjennom tidene.

Rocky.

En utrent, hyperambisiøs Stallone skrev manuset til Rocky hjemme på kjøkkenet sitt på mindre enn tre dager, la deretter på 2 millioner dollar for rettighetene, og klarte i løpet av noen måneder å overtale United Artists til å la ham spille hovedrollen i sin egen film. Rocky kostet totalt 1,1 millioner dollar å lage, spilte inn 225 millioner dollar på kino og tjente inn enda mer som franchise.

Get Out.

Key & Peele-komikerstjernen Jordan Peele ville lage en skrekkfilm fordi han mente at komedie og skrekk er sjangre som i stor grad er basert på samme type historiefortelling, selv om de er tonalt motsatte. Han klarte å skrape sammen finansiering etter å ha skrevet et manus som var basert på rasisme og delvis selvopplevd (minus de mer uhyggelige skrekkdelene på slutten, selvfølgelig). Jordan skrev manuset sommeren 2015, og han produserte og regisserte også Get Out, som ble en enorm suksess. Filmen kostet drøyt 4,5 millioner dollar å lage og markedsføre, og spilte inn svimlende 255 millioner dollar på kino.

Juno.

Diablo Cody ble etter sin bokdebut bedt om å skrive et "testmanus" for å demonstrere sine evner som manusforfatter, og "testen" var tydeligvis Juno, som i stor grad var basert på hennes egne erfaringer fra high school. Jason Reitman regisserte, og historiens iboende kynisme og det følsomme temaet surrogati gjorde at filmen ble utsatt flere ganger før den kom på kino, og en stund gikk det rykter om at den ville bli avlyst før den i det hele tatt kom på kino. Det var faktisk John Malkovich som gjennom sitt eget produksjonsselskap hjalp Juno i gang, noe som førte til en rekke suksesser. De store. Juno vant Oscar for beste originalmanus og spilte inn svimlende 232 millioner dollar på kino og minst like mye gjennom salg av fysiske medier og strømmerettigheter. Produksjonsbudsjettet var på 6,5 millioner dollar inkludert markedsføring.