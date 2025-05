Den amerikanske administrasjonen skroter avtalen med Moderna om fugleinfluensavaksine

HQ

Siste nytt om USA . Moderna bekreftet onsdag at den føderale kontrakten for utvikling av en fugleinfluensavaksine er avsluttet etter en myndighetsgjennomgang som ga grunn til bekymring for vitenskapelige og sikkerhetsmessige referanser.

Den mRNA-baserte vaksinen var en av flere kandidater Moderna håpet ville kompensere for fallende COVID-relaterte inntekter. Selv om selskapet fortsatt ser lovende resultater i midtfasedataene og planlegger å forfølge alternative veier, kan tapet av offentlig finansiering bremse fremdriften.