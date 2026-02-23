USAs ambassadør oppfordrer Portugal til å kjøpe F-35-fly

HQ

USAs ambassadør i Portugal, John Arrigo, har oppfordret Lisboa til å erstatte sine aldrende F-16-jagerfly med Lockheed Martins F-35, og kaller det et "femtegenerasjons stealth-jagerfly" som vil bringe Portugals luftvåpen inn i Europas toppsjikt. Arrigo fremhevet interoperabilitet med NATO-allierte og understreket at mer enn 900 F-35-fly allerede er i tjeneste eller i bestilling i Europa. Han fremstilte også oppgraderingen som et ledd i å oppfylle NATOs mål om at forsvarsutgiftene skal utgjøre 5 % av BNP innen 2035, opp fra Portugals nåværende 2 %.

Portugals forsvarsminister Nuno Melo bemerket at prosessen med å velge ut nye jagerfly ennå ikke hadde begynt. Arrigo understreket at F-35 inneholder omtrent 25 % europeiskproduserte komponenter og vil styrke Portugals integrasjon med EUs luftstyrker. Han sa også at USA fremmer "de-risking" i forholdet til Kina, og sørger for cybersikkerhet og investeringstilsyn, uten å tvinge Lisboa til å koble seg helt av.

Arrigo fremstilte forslaget som "en del av et bredere strategisk partnerskap", og sa at USA fortsatt er Portugals "beste partner", samtidig som de holder potensielle motstandere på avstand. Han antydet at Portugals bånd til USA kan blomstre ytterligere hvis Lisboa revurderer sin deltakelse i Kinas Belt and Road Initiative, slik Italia gjorde i 2023, og fremhevet skjæringspunktet mellom forsvar, teknologi og geopolitikk i den transatlantiske alliansen ...