USAs angrep på Venezuela utløser ny frykt i Danmark for Trumps ambisjoner på Grønland

USAs angrep i Venezuela og den påfølgende pågripelsen av president Nicolás Maduro har skapt ny bekymring i Europa for om Trump kan komme til å rette blikket mot Grønland neste gang.

Bare timer etter operasjonen i Sør-Amerika begynte prominente personer med tilknytning til Trumps MAGA-bevegelse å spekulere åpent på nettet om det mineralrike danske territoriet, noe som skremte myndighetene i København og Nuuk.

Kontroversen ble utløst av et innlegg på X fra den høyreorienterte podkasteren Katie Miller, kona til Stephen Miller, Trumps visestabssjef for politikk. Miller delte et bilde av Grønland drapert i det amerikanske flagget med bildeteksten "SOON".

Meldingen gikk raskt viralt, og forsterket Trumps gjentatte uttrykk for interesse for å overta det arktiske territoriet. Trump selv sa til The Atlantic på søndag: "Vi trenger Grønland, absolutt."

Danmarks statsminister, Mette Frederiksen, reagerte skarpt og oppfordret Trump til å slutte å true med annektering. "Det gir absolutt ingen mening å snakke om at USA har behov for å overta Grønland", sa hun. "USA har ingen rett til å annektere noen av de tre landene i det danske kongeriket."

Grønlands statsminister, Jens-Frederik Nielsen, fordømte også innlegget som "respektløst", samtidig som han understreket at det verken var "grunn til panikk eller bekymring", og la til "Landet vårt er ikke til salgs, og fremtiden vår avgjøres ikke av innlegg på sosiale medier."

Danmarks ambassadør i Washington, Jesper Møller Sørensen, reagerte mer behersket ved å legge ut Millers bilde sammen med det han kalte en "vennlig påminnelse" om de to landenes tette forsvarsbånd. Han la vekt på NATO-samarbeidet i Arktis, og bemerket Danmarks økte forsvarsutgifter og sa at København forventer "full respekt for Kongeriket Danmarks territoriale integritet".