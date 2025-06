USA angriper iranske atomanlegg, og Iran sier at alle muligheter for selvforsvar er åpne

HQ

Siste nytt om Israel og Iran . Spenningen i Midtøsten nådde et kritisk punkt etter at USA innledet koordinerte luftangrep mot Irans viktigste atomanlegg, noe som markerte en dramatisk utvidelse av USAs engasjement i regionen.



"Hendelsene i morges er skandaløse og vil få evige konsekvenser", sier Irans utenriksminister Abbas Araghchi. "Iran forbeholder seg alle muligheter til å forsvare sin suverenitet, sine interesser og sitt folk", skrev Araqchi på X.

Iran har fordømt operasjonen som et brudd på folkeretten og signalisert at militære og diplomatiske svar fortsatt er på bordet. USA har på sin side fremstilt offensiven som et avgjørende trekk for å avskrekke ytterligere eskalering i Midtøsten.