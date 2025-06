USAs angrep "utslettet" Irans kjernefysiske ambisjoner, sier Pete Hegseth

HQ

Siste nytt om Israel og Iran . USAs forsvarsminister Pete Hegseth har erklært at de nylige amerikanske luftangrepene mot Irans atomanlegg markerte et avgjørende slag mot Irans atomprogram.



Dette kan interessere deg: USA går inn i Israel-Iran-konflikten.



"Irans kjernefysiske ambisjoner er utslettet. Operasjonen president Trump planla var dristig og briljant, og den viste verden at amerikansk avskrekking er tilbake. Når denne presidenten snakker, bør verden lytte," sa han.

Fra Pentagon beskrev Pete Hegseth operasjonen som dristig og briljant, og understreket at USAs avskrekkende holdning er tilbake. Samtidig understreket tjenestemenn at iransk personell ikke var et mål under oppdraget.