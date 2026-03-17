Joe Kent tiltrådte som direktør for National Counterterrorism Center 31. juli 2025. I dag fikk vi nyheten om at han forlater stillingen, og han har ikke gjort det i all stillhet.

I et brev som er delt på sosiale medier, argumenterer Kent for at Iran "ikke utgjør noen overhengende trussel" mot USA, og hevder at konflikten var drevet frem av eksternt press, inkludert innflytelse fra Israel og deres allierte i Washington.

Hans avgang markerer den største interne uenigheten så langt om den amerikansk-israelske militæroperasjonen. Som han sier på sosiale medier: "Jeg kan ikke med god samvittighet støtte den pågående krigen i Iran. Iran utgjør ingen overhengende trussel mot nasjonen vår, og det er tydelig at vi startet denne krigen på grunn av press fra Israel og den mektige amerikanske lobbyen."

I en tale fra Det ovale kontor (via BBC) avviste Trump kritikken og kalte Kent en " hyggelig fyr", men " svak på sikkerhet". Presidenten la til at avgangen bekreftet at "det var en god ting at han er ute", og insisterte på at han hadde sett "sterke og overbevisende bevis" på at Iran forberedte seg på å slå til først.

Kent, en dekorert veteran og tidligere CIA-offiser, hadde vært en lojal Trump-tilhenger og ble med nød og neppe bekreftet som leder for National Counterterrorism Center tidligere i administrasjonen. Han rapporterte til etterretningssjef Tulsi Gabbard og hadde ansvaret for global trusselanalyse.

Joe Kent // Shutterstock

I avskjedsbrevet pekte Kent også på sin militære bakgrunn og personlige tap (hans kone ble drept i et bombeangrep i Syria i 2019) som grunner til at han ikke kunne støtte det han beskrev som en unødvendig krig. Han advarte mot å "sende neste generasjon ut for å kjempe og dø" uten en klar begrunnelse.

Det hvite hus avviste påstandene hans på det sterkeste. Pressesekretær Karoline Leavitt kalte hans antydninger om at Trump var påvirket av utenlandske aktører " fornærmende og latterlig", og gjentok at administrasjonen handlet på bakgrunn av troverdig etterretning.

Kents standpunkt har høstet ros fra enkelte konservative stemmer, deriblant kommentatoren Tucker Carlson, som beskrev ham som "den modigste mannen jeg kjenner". Hans avgang føyer seg inn i rekken av avganger på høyt nivå, selv om turnoveren i Trumps andre periode fortsatt er lavere enn under hans første presidentperiode.