USAs bistandspause forstyrrer humanitære operasjoner i Den demokratiske republikken Kongo

Humanitære operasjoner i Den demokratiske republikken Kongo står overfor et betydelig tilbakeslag, ettersom USAs nylige suspensjon av utenlandsk bistand har hatt en alvorlig innvirkning på hjelpearbeidet.

Bruno Lemarquis, FNs øverste ansvarlige for bistanden i landet, understreket på en konferanse tirsdag at USA bidro med 70 % av finansieringen av fjorårets humanitære responsplan, til sammen 1,3 milliarder dollar, hvorav 910 millioner dollar kom fra Washington.

Etter at USAs president Donald Trump beordret en 90-dagers pause i utenlandsbistanden bare noen dager etter at han tiltrådte som president, har mange viktige programmer måttet stanse, noe som har ført til at millioner av fordrevne kongolesere står uten livreddende støtte.

Den humanitære situasjonen er spesielt alvorlig ettersom landet sliter med et stadig mer omfattende opprør i de østlige regionene, noe som har drevet hundretusener på flukt, og M23-opprørerne truer nå med å rykke frem mot Bukavu.

Lemarquis understreket den store avhengigheten av amerikansk finansiering, og sa at nødhjelps- og innkvarteringsprogrammer var hardest rammet, og at noen av FNs koordineringstiltak ble tvunget til å stoppe opp.

USA har foreløpig gitt grønt lys for at enkelte programmer kan gjenopptas, men det er fortsatt usikkerhet knyttet til fremtiden for bistanden i regionen. Foreløpig gjenstår det å se hvor mye lenger disse humanitære programmene kan holde ut i en situasjon med skiftende amerikansk bistandspolitikk.