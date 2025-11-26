USAs fredsplan for Ukraina bygger på et russisk dokument, melder Reuters

HQ

Den nylig avslørte amerikanske fredsplanen for Ukraina var delvis basert på et russisk dokument som ble sendt til Trump-administrasjonen i oktober, ifølge kilder som er kjent med prosessen (via Reuters).

Det 28-punkts forslaget, som ble offentliggjort i forrige uke, skal ha inkludert formuleringer fra et russisk non-paper som skisserte Moskvas betingelser for å få slutt på krigen, inkludert territoriale innrømmelser som Ukraina tidligere hadde avvist.

Dokumentet kom etter et møte mellom Trump og Zelenskij i Washington, og høytstående amerikanske tjenestemenn var klar over at mange av forslagene sannsynligvis ville bli avvist i Kiev. Planen utløste skepsis i Washington og Europa, ettersom enkelte lovgivere mente at den lå for nær russiske posisjoner.

Etter motreaksjonene holdt amerikanske og ukrainske tjenestemenn samtaler som førte til at ni punkter ble fjernet eller endret fra det opprinnelige utkastet (les: Europas motforslag). Parallelle møter med delegasjoner fra USA, Russland og Ukraina pågår i Abu Dhabi, der partene forsøker å finne frem til et mer akseptabelt rammeverk.