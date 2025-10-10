USAs helseminister hevder at omskjæring "høyst sannsynlig" er knyttet til autisme

HQ

I flere måneder har debatten om Tylenol og graviditet blitt drevet frem av USAs president Donald Trump og helseminister Robert F. Kennedy jr. som begge har advart vordende mødre mot å ta det vanlige smertestillende middelet.

Torsdag gjentok Trump budskapet og ba gravide kvinner om å "holde ut" i stedet for å bruke Tylenol, og gjentok dermed en påstand som det ikke finnes noe vitenskapelig grunnlag for. Dette temaet har vært mye debattert i det siste, og nedenfor er det et eksempel på det (minutt 26).

Nå har Kennedy, en konspirasjonsteoretiker og vaksineskeptiker uten profesjonell bakgrunn innen vitenskap eller immunologi, eskalert kontroversen under et regjeringsmøte ved å knytte tidlig omskjæring av barn til autisme.

Han hevdet at barn som gjennomgår inngrepet "høyst sannsynlig" vil utvikle tilstanden fordi de får Tylenol etterpå, en påstand som følger et mønster av å spre medisinsk ubegrunnede påstander og som ikke er underbygget av bevis.

Som helseminister har han demontert mangeårige rådgivningssystemer og oppmuntret til veiledning som forskere advarer om kan sette amerikanerne i fare. Han har tidligere kommet med falske påstander om vaksiner, covid-19, trådløs teknologi og andre folkehelsespørsmål.