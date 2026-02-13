USAs helseminister sier at han "ikke er redd for en bakterie" ettersom han pleide å "sniffe kokain fra toalettseter"

HQ

Robert F. Kennedy Jr. har sagt at han "ikke er redd for bakterier", ettersom han pleide å "sniffe kokain fra toalettseter", under en samtale på Theo Von's podcast.

Da han dukket opp på This Past Weekendsnakket Kennedy og Von om deres felles historie med rusmisbruk og tilfriskning. Kennedy, som tidligere har vært åpen om sin heroinavhengighet, fortalte at han deltok på avrusningsmøter under hele covid-19-pandemien til tross for restriksjoner.

"De stengte [rehabiliteringsmøtene] under covid-19", sa Kennedy, og beskrev hvordan en liten gruppe fortsatte å møtes fysisk. "Jeg sa: 'Jeg bryr meg ikke om hva som skjer. Jeg går på et møte hver dag." Han forklarte sitt resonnement og la til: "Jeg er ikke redd for bakterier. Jeg pleide å sniffe kokain fra et toalettsete, og jeg vet at denne sykdommen vil ta livet av meg hvis jeg ikke behandler den."

Kennedy har snakket offentlig om at han har slitt med avhengighet siden tenårene, og har tidligere fortalt at han først eksperimenterte med LSD som 15-åring, før han senere utviklet en heroinavhengighet.

Uttalelsene kommer flere uker etter at Kennedy kunngjorde en bevilgning på 100 millioner dollar til et pilotprogram som skal bekjempe hjemløshet og støtte rusavvenning i åtte byer i USA. Finansieringen følger en ordre undertegnet av Donald Trump med tittelen "The Great American Recovery Initiative."

Klipp fra podcasten fikk stor spredning på sosiale medier, og ble kritisert av flere demokratiske talspersoner. Noen satte spørsmålstegn ved Kennedys egnethet til å lede føderale helsebyråer. Et annet sted i episoden refererte Von til at han hadde sett Kennedy sammen med musikeren Kid Rock i Nashville, og spøkte om tidligere narkotikabruk. Kennedy svarte at han " holdt av en plass" til ham på avvenningsmøter.